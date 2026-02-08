Detuvieron a un hombre de Merlo por causar disturbios en estado de ebriedad en pleno centro de San Pedro
En la jornada de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro intervino en un hecho ocurrido en la intersección de las calles Lavalle y 11 de Septiembre, donde un hombre de 52 años, oriundo de la ciudad de Merlo, se encontraba alterando el orden público.
Al constatar que el individuo estaba en evidente estado de ebriedad y generando disturbios en la vía pública, los efectivos procedieron a su aprehensión. En el caso intervino el Juzgado de Paz de San Pedro, que dispuso las actuaciones correspondientes.