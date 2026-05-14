Indignación por el robo de la bicicleta de un niño: “era el juguete con el que jugaba todos los días”

Una vecina expresó su bronca y tristeza en redes sociales luego de denunciar el robo de la bicicleta de un niño, un rodado al que el pequeño estaba especialmente apegado y que utilizaba diariamente para jugar.

La publicación rápidamente generó repercusión y mensajes de apoyo de otras personas, con pedidos para que aparezca la bicicletita y críticas hacia quienes cometen este tipo de hechos.

“Desapareció la didi, como él le dice… su bicicletita con la que jugaba todos los días apenas despertaba. Una bicicletita viejita pero era el juguete de él. Mangas de HDP que se llevan cualquier cosa que se les cruza, asco dan. La paseaba por todos lados a su bicicletita porque no sabe andar”, expresó en sus redes sociales Estefanía López, acompañando el mensaje con emojis de tristeza.