Corte de energía por tareas de reparación en la zona de Gobernador Castro
La cooperativa Coopser informó que este jueves 14 de mayo se llevará adelante un corte programado del servicio eléctrico debido a trabajos de reparación en una línea de media tensión.
Según indicaron, la interrupción del suministro está prevista entre las 08:00 y las 09:00 horas y afectará a distintos sectores de la zona de Gobernador Castro.
Las áreas alcanzadas por el corte serán:
- Ruta 9, entre Callejón Mirada y el puente de acceso a Gobernador Castro
- Colegiales
- Pasaje La Matilde
- Pasaje Tablas
- Pasaje La Buena Moza
- Pasaje Colonia Velaz
- Callejón Pedra
Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios mientras se desarrollen las tareas de reparación.