Alertan por un nuevo robo en un comercio y difundieron la imagen de una sospechosa

Desde el comercio “LA Once Minimercado” advirtieron en redes sociales sobre un hecho de inseguridad ocurrido en el local y difundieron imágenes de una joven a la que señalan como sospechosa del robo de un maple de huevos.

Según relataron en una publicación, la mujer ingresó al negocio, pidió prestado un encendedor y, al retirarse, se habría llevado mercadería sin abonarla. “Tengan cuidado con esta chica. Nos pidió prestado un encendedor y cuando se fue nos robó un maple de huevos”, expresaron desde el comercio.

Además, indicaron que creen que podría tratarse de la misma persona vinculada a otros hechos similares ocurridos recientemente en distintos comercios de la zona.

La publicación rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde vecinos y comerciantes compartieron el aviso y reclamaron mayor seguridad ante reiterados episodios de robo.