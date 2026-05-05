Importantes avances: realizaron la apertura de sobres de la licitación para la estación transformadora San Pedro Industrial

La cooperativa COOPSER informó que avanzó el proceso licitatorio para la construcción de la Estación Transformadora San Pedro Industrial, una obra considerada clave para mejorar el abastecimiento eléctrico y acompañar el crecimiento productivo de la ciudad.

La apertura de sobres se realizó en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y contó con la participación del intendente Cecilio Salazar, representantes de la cooperativa y autoridades provinciales.

El proyecto, anunciado meses atrás por el gobernador Axel Kicillof, cuenta con un presupuesto oficial superior a los 28 mil millones de pesos y financiamiento provincial. En esta etapa se presentaron cinco oferentes, de los cuales cuatro continúan en evaluación.

Desde COOPSER destacaron además que la cooperativa realizó con fondos propios la compra del terreno y del transformador, pasos fundamentales para avanzar hacia la concreción de una obra estratégica para el desarrollo de San Pedro.