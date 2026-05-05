Coopser: nuevo corte programado de energía este miércoles

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro informó que este miércoles 6 de mayo se realizará un corte programado de energía eléctrica debido a tareas de mantenimiento en una línea de Media Tensión.

La interrupción del servicio está prevista entre las 08:00 y las 11:00 horas y afectará la zona de la Ex Ruta 9, desde el kilómetro 154 al 155, incluyendo además el Barrio Municipal.

Desde la cooperativa indicaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados.