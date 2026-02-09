Gobernador Castro celebró la 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

La localidad de Gobernador Castro vivió anoche una nueva edición de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción. En su 26.ª edición, el evento registró una muy buena concurrencia y volvió a consolidarse como uno de los encuentros más representativos del calendario cultural y productivo de San Pedro.

La jornada contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar y de Carla Seain, subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, quienes acompañaron el desarrollo de la celebración y destacaron la importancia de sostener estos espacios que ponen en valor el trabajo de los productores y la identidad productiva de la región. En ese marco, el intendente agradeció especialmente el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof y el compromiso del equipo municipal que hizo posible la realización del evento.

La Fiesta ofreció una propuesta cultural y productiva que incluyó espectáculos musicales, feria de artesanos y patio gastronómico, con participación de instituciones y emprendedores locales. Sobre el escenario se presentaron artistas locales y regionales, con las actuaciones de Lautaro Obispo, Los Moros, Miguel Ángel y el cierre de Aire Colombiano, acompañados por el público durante toda la noche.

En el marco del Certamen del Durazno, el premio Oro fue para Jorge Taurizano, la Plata para TomJug y el Bronce para El Pampero. Además, se otorgaron menciones especiales a Marcelo Rosales (primera mención) y Rubén Artigues (segunda mención). También se reconoció el aporte de entidades vinculadas al sector productivo, como CAPROEM, SEDA y la Cámara de Viveristas, y se destacó el rol del INTA en la evaluación y definición de los premios.

Asimismo, se realizó un reconocimiento especial al trabajador rural Robustiano Moreno, en homenaje a su labor y a la de quienes cumplen tareas de cosecha y empaque, fundamentales para la calidad que distingue a la producción de la región.

Además, se llevó a cabo la elección del Embajador y la Embajadora de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción 2026, resultando electos Ismael Frías y Pilar Sánchez, con la participación de los representantes salientes Timoteo Cejas y Priscila Alegre.

La Municipalidad de San Pedro agradece a todas las personas, instituciones y equipos de trabajo que acompañaron y participaron de esta 26.ª edición, reafirmando el valor de esta Fiesta como espacio de encuentro, cultura y producción. También al Club Agricultores de Gobernador Castro y a su presidente, Marcelo Faccio, por el acompañamiento y el trabajo realizado para hacer posible una nueva edición de esta celebración.