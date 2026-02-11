Identificaron al joven de 29 años que murió ahogado en el Club Náutico

Fue identificado como Alan Murinigo, de 29 años, el joven que murió ahogado en el Club Náutico mientras cumplía funciones como personal de seguridad durante la madrugada. El trabajador, que estaba asignado al predio desde hacía aproximadamente dos años, habría caído al agua cerca de las 3:00 mientras realizaba una recorrida en el sector de muelles.

El hecho es investigado por Prefectura, que busca determinar las circunstancias del fallecimiento. Sus compañeros advirtieron su ausencia tras hallar pertenencias flotando en el agua, lo que derivó en el posterior hallazgo del cuerpo.