Hospital Privado SADIV marca un hito: Neonatología con guardia activa las 24 horas

El Hospital Privado SADIV continúa fortaleciendo su compromiso con la salud materno infantil en la ciudad con la puesta en marcha de la Guardia Activa de Neonatología, que trabajará de manera articulada con la Guardia Activa de Maternidad, garantizando atención especializada las 24 horas a personas gestantes y recién nacidos de San Pedro y toda la región.

Esta incorporación representa un avance significativo no solo para la ciudad, sino también para localidades vecinas que podrán contar con un servicio integral y cercano, especialmente en casos de embarazos de alto riesgo. De esta manera, más familias podrán transitar el nacimiento cerca de su hogar, con el acompañamiento de un equipo profesional preparado para brindar respuestas oportunas y seguras.

El servicio contempla un abordaje integral a través de consultorios especializados como cardio-obstetricia, consultorio de alto riesgo —destinado a pacientes con antecedente de prematurez— y consultorio prenatal. A su vez, el área de puericultura ofrece asesoramiento durante la internación, acompañando tanto a la mamá como al bebé, incluso dentro del servicio de neonatología.