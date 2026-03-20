Estafa desde la cárcel de Baradero: internos habrían engañado a una mujer y le robaron más de $30 millones

Dos internos de la Unidad Penal 11 de Baradero quedaron bajo investigación por una estafa millonaria contra una mujer con discapacidad, a quien habrían engañado durante un prolongado período mediante un vínculo falso. La víctima, domiciliada en Rosario, fue manipulada a través de comunicaciones telefónicas, donde uno de los acusados simuló mantener una relación sentimental para ganarse su confianza.

La maniobra se extendió entre 2023 y fines de 2025, hasta que familiares detectaron un importante faltante de dinero y radicaron la denuncia. Según la investigación, los implicados lograron apropiarse de más de 31 millones de pesos, aprovechándose de la vulnerabilidad de la mujer, quien presenta trastornos neurológicos y del habla. Los acusados, de 37 y 31 años, se encontraban cumpliendo condena bajo régimen semiabierto al momento de concretar el fraude.