Hallaron y retiraron la embarcación, pero continúa la búsqueda de Sergio Gilli

La embarcación de Defensa Civil San Pedro se encuentra regresó a la ciudad luego de aproximadamente ocho horas de intenso trabajo en el operativo de búsqueda en el Río Paraná. El procedimiento estuvo encabezado por el director del área, Fabio Giovanettoni, y en la lancha también se encontraba la hija del hombre desaparecido, acompañando las tareas en la zona.

Durante el rastrillaje fue hallada y retirada del agua la embarcación en la que se trasladaban Sergio Gilli (50) y Gustavo Fussi al momento del accidente. Sin embargo, pese al amplio despliegue, no se logró dar con el paradero de Gilli, quien continúa desaparecido.

El operativo sigue activo y permanece trabajando en el lugar personal de la Prefectura Naval Argentina, que mantiene la búsqueda en el sector comprendido a la altura del kilómetro 245, en jurisdicción Baradero–Zárate.