El Hospital Privado SADIV inauguró su Laboratorio de Función Pulmonar

El Hospital Privado SADIV presentó oficialmente su nuevo Laboratorio de Función Pulmonar, una incorporación de tecnología de alta complejidad que amplía la capacidad diagnóstica en la ciudad y la región. Desde la institución destacaron que se trata de un avance significativo que permitirá realizar estudios especializados sin que los pacientes deban trasladarse a otros centros urbanos.

“Un avance que marca la diferencia: el Hospital Privado SADIV inaugura su Laboratorio de Función Pulmonar”, señalaron desde el establecimiento, donde remarcaron que el nuevo servicio posibilita prácticas como la medición de volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión (DLCO), fundamentales para lograr diagnósticos más precisos, tempranos y personalizados. El laboratorio será clave en el abordaje de patologías respiratorias como asma, EPOC, enfermedades intersticiales y secuelas post-COVID, además de la evaluación prequirúrgica en procedimientos de mayor complejidad, reafirmando —según expresaron— su compromiso con una medicina de excelencia y atención integral para la comunidad.