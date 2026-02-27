Aprehenden a un joven por hurto en un comercio y le secuestran marihuana

En la tarde de ayer, personal de la UTOI aprehendió a un joven de 26 años acusado de sustraer mercadería de un comercio de la ciudad. El procedimiento se inició tras la alerta de un hombre de 52 años, quien denunció haber sido víctima del hecho delictivo.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue interceptado en la intersección de Bozzano y Belgrano, luego de haber sustraído sin ejercer violencia un pack de 24 rollos de papel higiénico de un local ubicado en Carlos Pellegrini al 2000. En su poder también se le secuestró el rodado en el que se movilizaba y un envoltorio de nylon con marihuana.

La causa es intervenida por la UFI N° 7 en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.