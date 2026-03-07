Una camioneta volcó tras caer a un zanjón en Caseros y Noseda

Un vuelco sin heridos se registró en la mañana de hoy en la intersección de Caseros y Noseda, en esta ciudad, cuando una camioneta Ford pick up blanca terminó dentro de un zanjón.

Según se informó, el vehículo era conducido por un hombre de 32 años, quien habría perdido el control del rodado, provocando que cayera al zanjón sin la participación de otros vehículos. El conductor no requirió asistencia médica, aunque en el lugar intervino personal policial para realizar las actuaciones correspondientes.