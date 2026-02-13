Colisión entre moto y auto en Salta e Irlanda: un joven con lesiones leves

En la jornada de ayer, personal policial acudió tras un llamado de emergencia a la intersección de Salta e Irlanda, donde por causas que aún se intentan determinar se produjo una colisión entre una motocicleta Gilera 110 cc y un automóvil Volkswagen Gol.

La moto era conducida por un joven de 23 años, quien tras el impacto fue asistido y trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. El automóvil, también guiado por un hombre de 23 años, no registró heridos de gravedad. Interviene en el hecho la fiscalía local.