El pasaje de tren entre San Pedro y Retiro podría superar los $20.000 con el nuevo esquema tarifario

El nuevo esquema de aumentos proyectado por el Gobierno nacional para los servicios ferroviarios de larga distancia también impactaría de lleno en los pasajeros de San Pedro. De acuerdo a estimaciones realizadas en base a los valores de referencia difundidos oficialmente para el servicio Retiro–Rosario, el boleto entre San Pedro y Buenos Aires podría ubicarse entre los $20.000 y $22.000 hacia septiembre.

La propuesta tarifaria fue puesta a consideración pública y contempla subas escalonadas desde mayo hasta septiembre. Actualmente, las tarifas permanecen congeladas desde diciembre de 2024.

Según los valores difundidos, el pasaje completo entre Retiro y Rosario pasaría de los actuales $11.700 a unos $35.338 en septiembre, lo que representaría un incremento acumulado cercano al 202%.

Tomando como referencia esa proyección y el cálculo estimado para otras estaciones intermedias como San Nicolás, el tramo entre San Pedro y Rosario Norte también sufriría fuertes aumentos y podría costar entre $13.000 y $15.000.

Por el momento no se publicó un cuadro tarifario oficial detallado para cada estación, por lo que los valores para San Pedro surgen de estimaciones basadas en la distancia y en la proyección general presentada para el corredor Retiro–Rosario.