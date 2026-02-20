Gremios docentes confirmaron paro en la Provincia

Los gremios docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense confirmaron un paro para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires, lo que pone en riesgo el comienzo normal de clases.

La medida se decidió tras rechazar la oferta salarial del gobierno provincial, que consistía en un aumento del 1,5%, considerada insuficiente por los sindicatos. Las negociaciones continúan, pero aún no hubo acuerdo.

De no resolverse el conflicto, sería la primera vez que el ciclo lectivo no comienza en tiempo y forma durante la gestión de Axel Kicillof.