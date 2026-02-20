Endurecen controles y secuestran motos con escapes antirreglamentarios

La Dirección de Tránsito, a cargo de Armando Caballero, llevó adelante un operativo conjunto con la UTOI en distintos sectores de San Pedro. Como resultado, se retuvieron diez motocicletas: cuatro por contar con escapes antirreglamentarios y el resto por falta de documentación obligatoria para circular.

Desde el área informaron que los rodados deberán regularizar su situación antes de ser restituidos. En los casos de caños de escape no permitidos, se exigirá su retiro, una verificación técnica y el pago de la multa correspondiente. Interviene el Juzgado de Faltas local, mientras que varios de los escapes secuestrados ya fueron trasladados al depósito municipal para su posterior destrucción.