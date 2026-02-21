Crecen las prepagas para animales: 8 de cada 10 hogares argentinos tienen mascotas

El mercado de la salud para mascotas continúa en expansión en Argentina, impulsado por un cambio en la estructura familiar y el rol cada vez más central que ocupan perros y gatos en los hogares. Según datos recientes, 8 de cada 10 viviendas del país tienen al menos una mascota, mientras que en menos de la mitad hay menores de 18 años. En este contexto, una de las principales empresas de medicina prepaga, OMINT, amplió su oferta incorporando cobertura veterinaria para las mascotas de sus afiliados, aunque hasta el momento no se informó el costo mensual del servicio. Otras compañías, como Premedic y OSDEPYM, también cuentan con planes similares.

Las cuotas varían según la cantidad de animales y el alcance de la cobertura: van desde $41.250 mensuales para una mascota hasta $144.000 para cinco. También existen seguros específicos, con valores que parten desde los $8.000 por mes y ofrecen coberturas de hasta $2.140.000 por daños y lesiones. En general, estos planes incluyen atención veterinaria por accidentes o enfermedades, consultas, urgencias, medicamentos, cirugías, internaciones, estudios y tratamientos, e incluso cobertura por daños que el animal pudiera ocasionar a terceros.