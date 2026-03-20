Alerta amarillo por tormentas en San Pedro y la zona norte de la provincia

Entre la madrugada y la mañana del sábado 21/3, se prevé la continuidad de tormentas sobre San Pedro y gran parte de la zona norte de la provincia. Los fenómenos serán de variada intensidad, con posibilidad de eventos localmente fuertes, acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento en forma localizada. Se estiman acumulados entre 30 y 60 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Las condiciones comenzarían a mejorar de forma gradual hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, esperando una normalización del clima hacia el final de la jornada.