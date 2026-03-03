Canalweb San Pedro
Buenos Aires se prepara para un cambio abrupto de tiempo esta semana

Redacción CWSP

La segunda mitad de semana traerá un giro radical de circulación, con temperaturas más frescas, fuertes vientos y lluvias.

El frente frío traerá un cambio radical de condiciones meteorológicas sobre Buenos Aires a partir del jueves 5, dejando atrás al menos por un buen tiempo a las temperaturas típicas de verano.

Será una jornada inestable y ventosa, con vientos intensificándose del sudeste y presentando ráfagas de 40 a 50 km/h. El cielo se mantendrá entre mayormente nublado y nublado, y son probables lluvias y chaparrones aislados a lo largo de toda la jornada, con temperaturas máximas de tan solo 24 a 25 °C.

El viernes 6 se mostrará muy similar sobre Buenos Aires, con ambiente igual de ventoso, precipitaciones aisladas sin mayores riesgos, y temperaturas en el rango general de 17/18 °C a 23/24 °C.

Este cambio sustancial de circulación regional derivará en una importante crecida del Río de la Plata, a experimentarse en la segunda mitad del jueves y a lo largo del viernes, con pleamares que muy seguramente superen los 3 m de altura en los puertos del AMBA.

Fin de semana en lenta recuperación de condiciones sobre Buenos Aires

El sábado será una tercera jornada consecutiva de inestabilidad y fuertes vientos del sudeste sobre Buenos Aires, a la espera de precipitaciones aisladas con cielo muy nuboso, y temperaturas muy acotadas por debajo de 24 °C.

Para el domingo 8 finalmente se proyecta una contundente mejora de condiciones, con vientos todavía del sudeste o este, pero mucho más débiles, y un cielo parcialmente nublado sin pronóstico de precipitaciones. Las temperaturas serán más frescas en la mañana, en torno a 15 °C, en tanto que la tarde continuará templada con valores oscilando los 24 °C.

https://www.meteored.com.ar/