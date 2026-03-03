Buenos Aires se prepara para un cambio abrupto de tiempo esta semana

La segunda mitad de semana traerá un giro radical de circulación, con temperaturas más frescas, fuertes vientos y lluvias.

El frente frío traerá un cambio radical de condiciones meteorológicas sobre Buenos Aires a partir del jueves 5, dejando atrás al menos por un buen tiempo a las temperaturas típicas de verano.

Será una jornada inestable y ventosa, con vientos intensificándose del sudeste y presentando ráfagas de 40 a 50 km/h. El cielo se mantendrá entre mayormente nublado y nublado, y son probables lluvias y chaparrones aislados a lo largo de toda la jornada, con temperaturas máximas de tan solo 24 a 25 °C.

El viernes 6 se mostrará muy similar sobre Buenos Aires, con ambiente igual de ventoso, precipitaciones aisladas sin mayores riesgos, y temperaturas en el rango general de 17/18 °C a 23/24 °C.

Este cambio sustancial de circulación regional derivará en una importante crecida del Río de la Plata, a experimentarse en la segunda mitad del jueves y a lo largo del viernes, con pleamares que muy seguramente superen los 3 m de altura en los puertos del AMBA.

Fin de semana en lenta recuperación de condiciones sobre Buenos Aires

El sábado será una tercera jornada consecutiva de inestabilidad y fuertes vientos del sudeste sobre Buenos Aires, a la espera de precipitaciones aisladas con cielo muy nuboso, y temperaturas muy acotadas por debajo de 24 °C.

Para el domingo 8 finalmente se proyecta una contundente mejora de condiciones, con vientos todavía del sudeste o este, pero mucho más débiles, y un cielo parcialmente nublado sin pronóstico de precipitaciones. Las temperaturas serán más frescas en la mañana, en torno a 15 °C, en tanto que la tarde continuará templada con valores oscilando los 24 °C.

