Fuerte choque entre moto y camioneta: un motociclista lesionado

En el día de ayer, personal policial y una ambulancia del SAME 107 acudieron a la intersección de Cucit y Belgrano, donde por causas que se tratan de establecer se produjo una colisión entre una motocicleta y una camioneta.

El siniestro involucró a una moto Gilera VC 150 cc, conducida por un hombre de 33 años, y una camioneta Jeep Renegade Longitude 1.8 AT6 automática, al mando de una mujer de 34 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al nosocomio local por el SAME 107. Presenta lesiones de carácter leve, salvo complicaciones. Interviene la Fiscalía local, que inició actuaciones para determinar la mecánica del hecho.