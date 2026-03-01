Aprehendieron a un joven armado con una «tumbera» tras amenazar a su expareja en Riobamba al 1500

Un joven de 20 años fue aprehendido en la tarde de ayer luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en una vivienda ubicada en calle Riobamba al 1500, en esta ciudad.

Al arribar al lugar, el personal policial procedió a la detención del sospechoso, a quien se le secuestró un arma de fuego de fabricación casera, tipo pistola, comúnmente conocida como “tumbera”, junto con cartuchería. Según se informó, el sujeto habría amenazado a su expareja, una joven de 19 años, antes de la llegada del móvil policial.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia San Pedro para recibir asistencia y formalizar la denuncia correspondiente. En tanto, el aprehendido fue llevado a la dependencia policial, donde permanece alojado a disposición de la Fiscalía local, que interviene en la causa.