Aprehendieron a un joven que circulaba en una moto robada y con cocaína

Personal policial aprehendió a un joven de 21 años en la intersección de Italia y Bartolomé Mitre, en esta ciudad, luego de constatar que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro y que además llevaba dosis de droga entre sus pertenencias.

El procedimiento se realizó cuando los efectivos identificaron al joven que se movilizaba en una motocicleta Yamaha YBR 125 cc de color negra, sin dominio colocado. Al verificar los datos del rodado, se estableció que poseía pedido de secuestro activo desde el 4 de marzo de 2026, en el marco de una causa por robo agravado, a requerimiento de la UFI local.

Durante la requisa, los policías hallaron en su poder 10 envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanca similar a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2,4 gramos.

Interviene en el caso la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa, el secuestro de la sustancia y de la motocicleta, la cual quedó depositada en el depósito judicial. En tanto, el joven permanece alojado en el sector de calabozos a la espera de su primera remisión ante la sede fiscal.