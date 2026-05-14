Finalmente, el supermercado La Anónima, que en su momento proyectaba desembarcar en San Pedro, abrirá una sucursal en San Nicolás

Finalmente, la cadena de supermercados La Anónima desembarcará en San Nicolás, dejando atrás las versiones y expectativas que durante un tiempo ubicaban a la firma con intenciones de radicarse en San Pedro.

Según informaron medios nicoleños, la empresa ya comenzó la construcción de una nueva sucursal de gran escala sobre calle José Hernández, entre Córdoba y Corrientes, en la zona oeste de la ciudad. El proyecto contempla un edificio de aproximadamente 2.500 metros cuadrados cubiertos y forma parte de un plan de expansión nacional de la cadena.

Actualmente, la obra se encuentra en la etapa de movimiento de suelo, trabajos que demandarían cerca de diez días antes de avanzar con la construcción del edificio principal. De acuerdo a las estimaciones, el supermercado podría estar finalizado entre fines de octubre y principios de noviembre.

Desde el sector destacan además el impacto económico que tendrá la inversión, tanto por la generación de empleo durante la obra como por los futuros puestos laborales vinculados al funcionamiento del comercio.

La apertura en San Nicolás se suma a otros proyectos que La Anónima desarrolla en ciudades como Bell Ville, en Córdoba, y Neuquén Oeste, consolidando así su estrategia de crecimiento en distintas regiones del país.

Con información de Diario El Informante.