Este viernes se realizarán tareas de mantenimiento con interrupción del servicio eléctrico
La empresa prestataria del servicio eléctrico informó que este viernes 15 de mayo se realizará un corte programado de energía debido a trabajos de mantenimiento en líneas de baja tensión.
La interrupción del suministro comenzará a las 8:00 y tendrá una duración aproximada de dos horas.
Las zonas afectadas serán:
- Güemes, del 1200 al 1900
- Boulevard Moreno, del 1200 al 1900
- Balcarce, del 1300 al 1600
- General Pueyrredón, del 1400 al 1700
- Ayacucho, del 1400 al 1600
- Benefactoras Sampedrinas, del 600 al 1100
- Cruz Roja, del 700 al 1100
- Hermano Indio, del 800 al 1100
Indicaron además que, en caso de lluvia, las tareas serán reprogramadas.