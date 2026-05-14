Cambios en la conducción policial de Baradero: Clara Pérez y Dardo Demarco asumirán como nuevos jefes

La Superintendencia de Región Norte II definió los reemplazos de Valeria Sosa y Pablo Gómez al frente de la Policía de Baradero, en medio de los reclamos por los reiterados hechos de inseguridad registrados en la ciudad durante las últimas semanas.

Según pudo saber, Clara Pérez será una de las nuevas responsables de la conducción policial y llegará proveniente de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. En tanto, Dardo Demarco, quien también asumirá funciones en Baradero, estuvo anteriormente a cargo de la Policía en Ramallo.

De acuerdo a la información trascendida, ambos serían presentados oficialmente en las próximas horas ante el personal policial y autoridades municipales.

El recambio en la cúpula policial habría sido solicitado desde el Poder Ejecutivo local a raíz de la creciente preocupación por los hechos delictivos ocurridos recientemente en la ciudad.

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