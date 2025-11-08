Diversos operativos policiales dejaron varios aprehendidos y detenidos

Durante las últimas horas, efectivos de la Estación de Policía Comunal San Pedro llevaron adelante distintos procedimientos en el marco de tareas preventivas y de control, que derivaron en múltiples aprehensiones y detenciones por diversos delitos y contravenciones.

En calle San Martín al 380, un hombre de 36 años fue aprehendido por portar un arma blanca en la vía pública, siendo trasladado a la dependencia y puesto a disposición del Juzgado de Paz local, por infracción a la Ley Contravencional 8031/73.

Por otra parte, en calle Alvear al 650, personal policial detuvo a un sujeto de 29 años con pedido de captura activo desde 2016 por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, mientras que en Ansaloni y Alvear, otro individuo de 27 años fue aprehendido por una causa similar, vigente desde este año. Ambos quedaron a disposición del Tribunal Criminal de San Nicolás.

Asimismo, en Combate de Obligado y Nieto de Torres, personal del GTO hizo efectiva la detención de un hombre de 34 años, quien tenía orden judicial por una causa de tenencia ilegal de arma de guerra. El detenido permanecerá alojado hasta su traslado a una unidad carcelaria para cumplir una condena de 2 años y 6 meses.

Finalmente, en horas de la madrugada, tras una alerta del centro de monitoreo, la policía intervino en Mitre y Güemes, donde aprehendió a un joven de 19 años que violaba una medida perimetral vigente contra su ex pareja de 21 años. Fue imputado por desobediencia y puesto a disposición de la UFI N°7 de San Pedro, mientras que la víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia.