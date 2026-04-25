Un menor en moto chocó con una bicicleta y una mujer resultó lesionada

Un accidente de tránsito se registró en calle Rómulo Naón al 1200, donde por causas que aún se investigan colisionaron una motocicleta, conducida por un menor de 16 años, y una bicicleta guiada por una mujer.

A raíz del impacto, la ciclista debió ser trasladada al nosocomio local para recibir atención médica.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por lesiones culposas, con intervención de la UFI del Joven, que lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias del siniestro.