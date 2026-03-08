Encontraron a la adolescente de 14 años que era buscada.

La adolescente Delfina Manzo, de 14 años, quien era intensamente buscada desde la tarde del 7 de marzo, fue hallada en buen estado de salud, según confirmaron fuentes policiales.

La joven había sido reportada como desaparecida luego de retirarse de su vivienda alrededor de las 14:15 en la localidad de La Tosquera, partido de San Pedro, lo que motivó la apertura de una Investigación Penal Preparatoria por “Averiguación de Paradero”, con intervención de la UFI N° 11 del Departamento Judicial San Nicolás.

Tras la difusión del pedido de colaboración para dar con su paradero y diversas tareas investigativas, finalmente la menor fue localizada, llevando tranquilidad a su familia y a las autoridades que trabajaban en el caso.