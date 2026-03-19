Otro accidente en una jornada con múltiples siniestros: chocaron una moto y una «traffic»

Un nuevo accidente de tránsito se registró este mediodía en la intersección de Manuel Iglesias y Auli, donde una moto impactó por alcance contra una traffic, en una jornada marcada por una seguidilla de siniestros viales en la ciudad.

Como consecuencia del choque, una mujer y una menor de aproximadamente 7 años que circulaban en el rodado menor fueron trasladadas para su atención médica. El hecho se suma a otros incidentes ocurridos en el día, que ya contabiliza alrededor de siete accidentes de tránsito hasta el momento.