Evadió un control a alta velocidad, embistió a un policía y terminó detenido

En la tarde-noche de ayer, personal de la UTOI San Nicolás, en el marco de un operativo de saturación en San Pedro, realizaba controles de tránsito en la intersección de Salta entre Caseros y Caroni cuando procedió a la aprehensión de un joven de 22 años.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto intentó evadir el control a alta velocidad a bordo de una motocicleta Corven 150 sin dominio, esquivando el operativo y golpeando con su paso el brazo de un efectivo policial. Tras el impacto, se dio a la fuga, aunque en la huida perdió documentación a pocos metros del lugar. Minutos más tarde, regresó a pie para recuperarla, momento en el que fue detenido, ya sin el rodado. El joven quedó a disposición de la Justicia, con intervención de la UFI N° 7.