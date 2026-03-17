Allanamiento en Río Tala: detienen a un hombre con droga, dinero y cartuchos de armas de fuego

Durante la madrugada de hoy, personal policial de la Seccional, junto a efectivos de Destacamentos, GTO San Pedro, DDI y GAD, llevó adelante un allanamiento en la localidad de Río Tala, el cual arrojó resultado positivo. En el procedimiento se logró el secuestro de cartuchos, cocaína fraccionada para su comercialización, recortes de nylon y dinero en efectivo, presuntamente vinculado a la venta de estupefacientes.

En el lugar fue aprehendido un hombre de 56 años, quien tenía en su poder sustancia ilícita, dinero y recortes de nylon dentro de una riñonera. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde se le notificó la formación de la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quedando alojado a disposición de la Justicia. Interviene la UFI N° 7 local.