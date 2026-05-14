Delincuentes ingresaron a una vivienda y robaron una bicicleta
Una vecina de San Pedro utilizó las redes sociales para denunciar el robo de su bicicleta, hecho que ocurrió dentro de su vivienda ubicada en la zona de calle 3 de Febrero al 1800.
A través de una publicación en Facebook, Lulii Bebilacqua contó que delincuentes ingresaron a su casa y se llevaron el rodado, el cual describió como muy similar al de la imagen compartida en la publicación.
Según detalló, la bicicleta tenía horquillas rojas y un asiento color gris y verde. Además, explicó que esa era la única fotografía que conservaba del rodado.
En el mensaje, la víctima pidió colaboración a los vecinos para intentar recuperarla: “Si la ven o se las ofrecen, me avisan, gracias”, expresó.