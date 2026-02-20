Choque entre moto y auto dejó a una mujer de 71 años internada en terapia intensiva

Una mujer de 71 años resultó gravemente herida tras un choque ocurrido en la tarde de ayer en la intersección de Goycochea y Gomendio, en San Pedro.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Gilera Smash roja, conducida por la mujer, y un automóvil Volkswagen Nivus Comfortline negro, al mando de un hombre de 66 años.

Una ambulancia del SAME 107 trasladó a la conductora del rodado menor al hospital local, donde se constató que presentaba un fuerte golpe en la cabeza y fractura de costillas. La mujer permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva, estable.

Interviene la Fiscalía de San Pedro para determinar las circunstancias del siniestro.