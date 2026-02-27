El Senado convirtió en ley el régimen penal juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años

El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, tras su aprobación previa en Diputados. La iniciativa fue sancionada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, en una sesión marcada por un amplio debate político.

La principal modificación es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que permitirá que adolescentes desde esa edad puedan ser sometidos a proceso penal bajo el nuevo sistema.

La norma establece un régimen especializado para menores, con procedimientos diferenciados, garantías adaptadas a la edad y un esquema de sanciones que contempla tanto medidas socioeducativas como penas de privación de la libertad en casos de delitos graves.