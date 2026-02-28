Allanamiento en río tala: secuestran helados robados y aprehenden a un joven

Personal del Destacamento Río Tala, en conjunto con el Gabinete Criminológico de esta dependencia, dio cumplimiento ayer a tres órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio de San Martín al 200, en esa localidad, donde se procedió al secuestro de una caja de helados marca Arcor y 12 paquetes de helados palito de la misma marca, además de la aprehensión de un joven de 25 años, imputado en la causa.

En tanto, las otras dos diligencias llevadas a cabo en la intersección de Güemes y Batalla del Tala, y en Camellino y Belgrano, arrojaron resultado negativo. Interviene la fiscalía local, que dispuso el secuestro de los elementos y la notificación de la causa al imputado.