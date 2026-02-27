Retuvieron doce motos por maniobras peligrosas y contraexplosiones durante la madrugada

Un total de 12 motocicletas fueron retenidas durante la madrugada en distintos puntos de la ciudad, luego de detectarse que sus conductores realizaban contraexplosiones y maniobras peligrosas que generaban molestias y situaciones de riesgo.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección de Tránsito, en conjunto con efectivos de la UTOI y la EPC, quienes desarrollaron tareas de inspección y recorridas preventivas con el objetivo de llevar tranquilidad a los vecinos afectados por estas prácticas.

Desde el área indicaron que, además de las infracciones correspondientes, se busca concientizar a los jóvenes —muchos de ellos menores de edad— sobre el riesgo que estas conductas representan tanto para sí mismos como para terceros.

Además desde el estado instaron a circular con toda la documentación además del uso del casco:

– Documento Nacional de Identidad (DNI).

– Licencia Nacional de Conducir.

– Cédula de identificación del vehículo.

– Comprobante de seguro en vigencia.

– Constancia RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica Vehicular), en caso que corresponda.

– Patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos.