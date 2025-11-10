Leonel Duarte asumió como nuevo presidente del club La Esperanza tras la asamblea general ordinaria

Este domingo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de La Esperanza, conforme a lo dispuesto en el artículo N° 39 del Estatuto Social. Durante el encuentro se procedió a la renovación de la Comisión Directiva, además de aprobar la Memoria y Balance del último ejercicio y los valores actualizados de la cuota social.

La nueva conducción del club quedó encabezada por Leonel Duarte como presidente, acompañado por Diego Adrián Ballester en la vicepresidencia. Completan los principales cargos Leonardo Martín Romero (secretario), Ramón Eduardo Oilher (prosecretario), Hernán Ariel Abatangelo (tesorero) y Andrés Noat (protesorero). También fueron designados los vocales titulares y suplentes, junto a los revisores de cuentas, quienes integran el equipo que llevará adelante la gestión institucional durante el próximo período.