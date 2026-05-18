El Hospital Privado SADIV realizó las primeras ablaciones cardíacas de la región

Hospital Privado SADIV marcó un hito en la medicina cardiovascular al concretar las primeras ablaciones cardíacas realizadas en la región, incorporando un procedimiento de alta complejidad destinado al tratamiento de arritmias cardíacas.

La ablación cardíaca es una técnica mínimamente invasiva que permite corregir alteraciones en el ritmo del corazón mediante tecnología especializada. Este procedimiento mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes y contribuye a prevenir complicaciones cardiovasculares futuras.

Las intervenciones estuvieron a cargo del Equipo Multidisciplinario en Arritmias y Dispositivos (EMAD), integrado por los médicos cardiólogos especialistas en electrofisiología Raúl Pérez Etchepare, Juan José Martínez Comas, Lautaro Fernández y Agustín Marzonetto.

Este importante avance posiciona al Hospital Privado SADIV como un centro de referencia en cardiología regional y refleja su crecimiento sostenido, la incorporación de tecnología de vanguardia y el compromiso permanente con una medicina de excelencia al servicio de toda la comunidad.