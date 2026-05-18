Baradero: le robaron a un camionero mientras descansaba sobre Ruta 9

Un camionero fue víctima de un robo mientras se encontraba descansando en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 134 de la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de Baradero.

Según se informó, el transportista fue sorprendido por dos delincuentes armados mientras permanecía detenido en el lugar. Los asaltantes lo intimidaron y lograron sustraer alrededor de 20 cajas que contenían maní, para luego darse a la fuga hacia los campos lindantes a la autopista.

“Escuchó un ruido y ahí es sorprendido. Lo intimidaron para cometer el hecho”, relató el secretario de Seguridad, Gabriel Fontanari.

Tras el robo, en inmediaciones del lugar personal policial halló un casco y una de las cajas sustraídas, elementos que podrían ser de utilidad para la investigación del hecho.

Fuente: Tu Radio Baradero