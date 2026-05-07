Aprehendieron a un joven de 18 años acusado de robo

En la tarde de ayer, personal del GTO (Grupo Táctico Operativo) llevó adelante un procedimiento en el que logró la aprehensión de un joven de 18 años, señalado como presunto autor de un hecho de “robo”.

Según se informó, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado del inicio de la formación de la causa judicial en su contra.

Posteriormente, y tras cumplirse los recaudos legales correspondientes, el joven recuperó la libertad y se retiró de la dependencia.

En el hecho tomó intervención la Fiscalía N° 11 local.