Choque entre moto y auto: una mujer sufrió heridas graves

Un siniestro vial se registró tras un llamado al 911 en la intersección de calles 11 de Septiembre y Alvarado, donde por causas que aún se investigan colisionaron una motocicleta marca Suzuki y un automóvil Chevrolet. El rodado menor era conducido por una mujer de 27 años, quien iba acompañada por otra femenina, mientras que el vehículo de mayor porte estaba al mando de un hombre de 55 años.

Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes de la motocicleta fueron trasladadas en ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital local. Allí, los médicos constataron que una de ellas presentaba lesiones leves, mientras que la restante sufrió heridas de gravedad, con fractura de fémur. Interviene la UFI N° 11, que dispuso las actuaciones correspondientes y el secuestro de ambos vehículos para las pericias de rigor.