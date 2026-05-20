El camionero que volcó en la Ruta 191 se encuentra fuera de peligro

Luego del accidente ocurrido en la tarde del martes en la Ruta Provincial 191, a la altura del acceso a Santa Lucía, se conoció el parte oficial de la Policía que confirmó que el conductor del camión resultó con lesiones leves y no presenta complicaciones de salud.

Tal como se había informado en un adelanto publicado ayer, el siniestro involucró a un camión Iveco de color blanco que transportaba pollos vivos. Por causas que se tratan de establecer, el vehículo despistó y terminó volcando sobre la calzada.

El rodado era conducido por un hombre de 31 años, quien fue asistido tras el accidente y, de acuerdo con la información oficial brindada por el Destacamento Santa Lucía, sufrió lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

En el hecho tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del vuelco.