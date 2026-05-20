Aprehenden a un hombre por violación de domicilio en Chivilcoy al 900

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en las últimas horas acusado de violación de domicilio, tras ingresar sin autorización a una vivienda ubicada en calle Chivilcoy al 900 de esta ciudad.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo Táctico Motorizado (GTM), quienes acudieron al lugar luego de un llamado de alerta. Según se informó, el sujeto había ingresado momentos antes a la propiedad de una vecina de 54 años sin contar con el consentimiento de la propietaria.

Tras constatar la situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del individuo y lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

En el hecho interviene la Fiscalía en turno del Departamento Judicial local, que dispuso las actuaciones correspondientes.