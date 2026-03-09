Coopser informó corte programado de energía para este martes

La empresa COOPSER informó que este martes 10 de marzo se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad debido a tareas de mantenimiento en una línea de Baja Tensión.

Según detalló la cooperativa en un comunicado oficial, la interrupción del servicio está prevista entre las 7:00 y las 8:00 horas y afectará a varias calles del radio urbano.

“COOPSER informa que el martes 10 de marzo se realizará un corte programado de energía eléctrica debido a tareas de mantenimiento de línea en Baja Tensión. El servicio se verá interrumpido entre las 7:00 y las 8:00 horas en la siguiente zona: C. G. Belgrano del 1900 al 2300 (afecta al Club Los Andes)

B. Urraco del 2700 al 3000

Frers del 2700 al 3000

Calle 60 del 1900 al 2300 En caso de condiciones climáticas desfavorables, los trabajos serán reprogramados.”

Desde la cooperativa recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario indicado, ya que la interrupción forma parte de tareas de mantenimiento programadas para mejorar el servicio eléctrico. ⚡