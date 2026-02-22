Dos menores fueron interceptados por realizar maniobras peligrosas en moto

En la tarde de ayer, personal del Destacamento de Gobernador Castro interceptó a dos menores de edad que circulaban en una motocicleta realizando maniobras peligrosas en la vía pública.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Lucio Mansilla y Callejón “El Duende”, donde los efectivos, en el marco de recorridas preventivas, procedieron a la identificación y secuestro de una motocicleta 110 cc marca Guerrero, conducida por un adolescente de 16 años, quien iba acompañado por otro joven de 17. Además de las maniobras imprudentes, el rodado carecía de la documentación obligatoria para circular. Interviene el Juzgado de Faltas.