Fuerte choque entre motos: un hombre fue hospitalizado

Personal policial acudió a la intersección de las calles San Martín e Ituzaingó, en esta ciudad, tras un llamado que alertaba sobre un siniestro vial. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Euromot 150 cc de color gris, conducida por un hombre de 43 años, y una Motomel 150 cc, guiada por un hombre de 33 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado Euromot fue trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. En el hecho interviene la fiscalía local, que dispuso las actuaciones de rigor.