Dos menores fueron aprehendidos con cocaína y una moto robada

Personal de la UTOI San Nicolás aprehendió durante una recorrida en la zona de la bajada Néstor Kirchner s/n a un adolescente y una adolescente de 14 años, quienes circulaban a bordo de una motocicleta 110 cc de color negro.

Según se informó, el rodado presentaba la numeración registral suprimida. Además, durante el procedimiento se procedió al secuestro de nueve envoltorios de cocaína que ambos llevaban entre sus pertenencias.

Interviene la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que dispuso la notificación de la causa, el secuestro de la motocicleta y la sustancia estupefaciente, y la posterior entrega de los menores a sus progenitores.