Dos aprehendidos por resistencia a la autoridad tras intentar huir en motocicleta
En horas de la noche de ayer, efectivos de la Sede policial, en conjunto con personal de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), aprehendieron a dos hombres de 19 y 27 años que circulaban a bordo de una motocicleta de gran cilindrada por la ciudad de San Pedro.
Según se informó, al advertir la presencia policial intentaron darse a la fuga, aunque fueron rápidamente interceptados. Posteriormente, ambos opusieron resistencia al accionar policial, entorpeciendo el procedimiento. Los sujetos fueron trasladados a la Dependencia e imputados por el delito de resistencia a la autoridad, con intervención de la Fiscalía N° 11 en turno. En tanto, el rodado fue secuestrado por personal de Inspección Municipal, ya que carecía de la documentación correspondiente.